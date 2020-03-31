Санкт-Петербург, 31 марта. Правоохранители Петербурга продолжают рейды, направленные на борьбу с магазинами и кафе, нарушающими карантин.

Подавляющее часть кафе, ресторанов и точек общественного питания выполнили распоряжение администрации Петербурга и прекратили свою деятельность на время карантинных мер. Однако нашлись те, кто продолжает игнорировать распоряжение властей города.

Так, одна из кальянных, которая накануне получила предупреждение от правоохранителей, продолжала свою работу. В ходе повторного визита сотрудников полиции, прокуратуры и Роспотребнадзора было зафиксировано, что в помещении находятся люди. Однако сотрудники кальянной не открыли дверь правоохранителям.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь, после чего в помещении заведения были обнаружены несколько человек. Всем присутствующим пришлось давать объяснения сотрудникам полиции. При этом кассовые чеки свидетельствовали о том, что заведение продолжало свою работу после введения карантина.

Теперь владельцам заведения грозит не только административная, но и уголовная ответственность по статье 238 «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 300 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей нового вируса достигает 787 тысяч человек. От вируса погибло более 37 тысяч человек.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции, который также предполагает ограничение работы кафе, ресторанов, магазинов и салонов красоты.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.