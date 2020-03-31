Санкт-Петербург, 31 марта. Крупный пожар произошел на трассе «Кола» в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 31 марта на 13-м километре трассы федерального значения. По предварительной информации, загорелась свалка.

Площадь возгорания и данные о пострадавших уточняются. ФАН следит за развитием событий.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев призвал россиян осторожно обращаться с огнем. Он напомнил, что количество пожаров в несколько раз увеличилось по сравнению с 2019 годом.