Метро и наземный транспорт Петербурга изменят график работы с 1 апреля

Санкт-Петербург, 31 марта. Власти Петербурга внесли изменения в работу городского транспорта. С 1 апреля метро будет работать до 22.00, наземный транспорт — до 23.00.

Данная мера была введена, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Кроме того, в Петербурге значительно снизился пассажиропоток.

Наземный транспорт будет завершать работу в соответствии со временем прибытия последних поездов метро. Временно приостанавливается работа следующих маршрутов: автобусы № 13А, 36, 39Э, 54, 69, 73, 90, 103, 154, 169А, 195, 320, 375А, 398, 435, 469, 469А; трамвай № 41; троллейбусы № 1, 21, 28, 42; «коммерческие» автобусы № К-2, К-3, К-6, К-6К, К-9, К-14, К-17, К-23, К-25, К-28К, К-30, К-35, К-36, К-40, К-41, К-45, К-52, К-60, К-62, К-67, К-68, К-82, К-86, К-87, К-88, К-89, К-91, К-91А, К-97, К-99, К-103, К-106, К-108, К-115, К-116, К-119, К-124, К-127, К-131, К-132, К-151, К-157, К-165, К-177, К-178, К-179, К-191, К-193, К-195, К-199, К-201, К-202, К-206, К-213, К-214, К-240А, К-240Б, К-242, К-243, К-252А, К-253, К-254, К-259, К-261, К-284, К-287, К-291, К-292, К-300, К-342, К-367, К-375, К-391А, К-391Б, К-400, К-405, К-417, К-420, К-425, К-436, К-445А, К-445Б, К-468, К-469, К-476, К-479, К-515.

С 1 апреля увеличили интервалы многих автобусов, трамваев, троллейбусов. Всю информацию о движении транспорта Петербурга можно узнать на данном сайте.

Напомним, что власти города неоднократно напоминали петербуржцам о режиме самоизоляции. С 31 марта в некоторых районах информацию о карантине передают по системе городского оповещения. Соответствующее распоряжение дал губернатор Петербурга Александр Беглов.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались два человека. В Боткинской больнице находится 51 человек коронавирусом, трое из них — жители Ленобласти. С подозрением на коронавирус в Петербурге находятся 385 человек.