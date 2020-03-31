Терапевт Гатчинской ЦРБ заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 31 марта. У врача Гатчинской центральной районной больницы (ЦРБ) подтвердили коронавирус, об этом сообщил осведомленный источник.

Медик несколько дней назад прилетел из-за рубежа. После возвращения на родину он сдал тест, который не выявил заболевания. Травматолог вышел на работу и принимал пациентов.

Однако повторный анализ на коронавирус оказался положительным. Отделение травматологии закрыли на карантин, там сейчас находятся только проходящие лечение пациенты, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом нового типа. Медик изолировался в своем кабинете и продолжает работу. При этом он сообщил, что чувствует себя хорошо, надеясь на выработанный иммунитет.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на информацию о заражении врача больницы в Коммунарке, куда попадают больные с коронавирусом. По его мнению, история с Проценко — еще один знак, что наши врачи недостаточно защищены.

Онищенко назвал российских медиков «главным щитом» между коронавирусом и пациентами. Именно поэтому они постоянно призывают граждан оставаться на домашнем карантине.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались два человека. В Боткинской больнице находится 51 человек с коронавирусом, трое из них — жители Ленобласти.