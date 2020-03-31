Призывников в Петербурге обязали сдавать тест на коронавирус

Санкт-Петербург, 31 марта. Всех призывников в Петербурге обяжут сдавать тест на коронавирус, заявил военный комиссар города Сергей Качковский.

31 марта в Смольном состоялось заседание правительства с участием губернатора Александра Беглова. С докладом выступил комиссар Сергей Качковский. Он напомнил, что с 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу.

Из трех тысяч человек призывного возраста — 60% будут служить в режимной военной части. По словам Качковского, военные комиссариаты готовы начать работу по оповещению призывников.

«В соответствии с указаниями Генштаба ВС РФ мероприятия по призыву граждан приостановлены. Прием граждан приостановлен до особых указаний», — сказал комиссар, его слова приводят «Невские новости».

По предварительной информации, отправку к месту прохождения службы проведут после 20 мая. В ходе заседания правительства стало известно, что женатые призывники могут проходить службу рядом с местом жительства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва. Согласно указу, призыв завершится 15 июля. Ряды ВС РФ пополнят 135 тысяч человек.

На призыв не повлияла ситуация с коронавирусом, о чем говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Все новоприбывшие будут находится на карантине в воинских частях в течение двух недель.