Петербургский врач назвал препарат, который поможет при коронавирусе

Санкт-Петербург, 31 марта. Ученые из Петербурга предлагают лечить осложнения, вызванные коронавирусом, препаратом, который создан из легких крупного рогатого скота. Его используют для спасения недоношенных детей.

Разработчик препарата — легочного сурфактанта Олег Розенберг работает в лаборатории Российского научного центра радиологии имени Гранова. Он отметил, что с самим вирусом препарат не борется, но только с тяжелыми пневмониями. Речь идет об остром респираторном дистресс-синдроме.

«Сурфактант помогает поддерживать альвеолу в расправленном состоянии. Это достигается благодаря близости состава препарата к биологическому составу здорового легкого», — рассказал Розенберг, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Специалист добавил, что сурфактант отечественного производства уже доказал свою эффективность. Он используется для младенцев с легочной недостаточностью.

Препарат включен в список жизненно важных лекарств и входит в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Он был произведен в Якутии.

Розенберг добавил, что во время эпидемии свиного гриппа его тоже использовали. Благодаря сурфактанту медикам удалось снизить смертность среди зараженных.

Ранее американские ученые сообщили, что выявили закономерность между вакцинацией от туберкулеза и заболеваемостью коронавирусом. В странах, где большинство жителей имеют прививки БЦЖ, ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в США.

Кроме того, ученые выяснили, что капли при чихании могут разлетаться в радиусе 8 метров от чихающего человека. Именно поэтому так важно прикрывать лицо во время чихания и носить маску.