Беглов подвел итоги социально-экономического развития Петербурга в 2019 году

Санкт-Петербург, 31 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства города, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития региона за 2019 год.

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко выступил с докладом. Он рассказал, что в прошлом году было создано 4000 рабочих мест в промышленности. В этом секторе занято 17% населения.

За последние четыре года рост производства составил 17%. Москаленко добавил, что эти показатели выше московских. Однако из-за эпидемии коронавируса сократилась торговля.

Губернатор Беглов отметил, что ситуация требует большого внимания властей. Нужно учесть изменения в разных секторах городской экономики

«Но у нас есть ресурсы. Это не только деньги, но и люди. Мы справимся!» − сказал глава города, его слова приводят «Невские новости».

Ранее в Смольном состоялось совещание по вопросам реализации государственной программы развития транспортной системы Петербурга. Заработали новые станции метро Фрунзенского радиуса, запустили четыре маршрута скоростного трамвая «Чижик».

Власти объявили о закупке новых автобусов, трамваев и вагонов для петербургского метрополитена.