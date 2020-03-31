Петербургский врач назвала условие для победы над эпидемией COVID-19

Санкт-Петербург, 31 марта. Петербургский врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, как повышенная гигиена повлияет на число кишечных и ротавирусных инфекций.

Профилактические меры по коронавирусу заставили жителей Северной столицы чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности в помещениях. Такая чистоплотность поможет победить эпидемию COVID-19.

«Конечно, будет меньше кишечных и ротавирусных инфекций. Потому что погибает не только коронавирус, погибают и другие вирусы», — рассказала Алексеева, ее цитирует издание NationNews.

Специалист заметила, что в последнее время в медицинские учреждения стали реже обращаться с другими болезнями. Это говорит, в том числе, о снижении заболеваемости ОРВИ.

По мнению Алексеевой, люди в Петербурге более скрупулезно относятся к рекомендациям, чем москвичи. Она добавила, что благодаря соблюдению режима самоизоляции, заболевших будет меньше.

Пока эксперты не делают поспешных выводов о том, когда коронавирус отступит. Многие считают, что пик заболеваемости коронавирусом наступит к середине апреля, а потом число заболевших будет уменьшаться.

Ранее врач-инфекционист Анастаия Холодная рассказала, как погода влияет на распространение коронавируса. По ее словам, оптимальной для вируса температурой является 4 градуса тепла. А влияние холода на вирус пока не изучено.