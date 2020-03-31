Петербуржцев по громкоговорителям призвали оставаться дома

Санкт-Петербург, 31 марта. Система городского оповещения заработала в Петербурге. Горожан призывают оставаться дома, передает корреспондент Федеральное агентство новостей.

Утром 31 марта в нескольких районах Петербурга заработала система городского оповещения (РАСЦО). Губернатор Александр Беглов распорядился использовать РАСЦО, чтобы призвать петербуржцев не выходить на улицу.

«Уважаемые петербуржцы и гости города! Просим вас оставаться дома и соблюдать режим личной гигиены, убирать и проветривать помещения. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу. За нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной», — оповещают горожан через динамики.

Режим самоизоляции начал действовать в Петербурге в последний день марта. Данные меры коснутся жителей города старше 65 лет, остальным рекомендовано оставаться дома и выходить на улицу только в экстренных случаях.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались два человека. В Боткинской больнице находится 51 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», трое из них — жители Ленобласти. С подозрением на коронавирус в Петербурге находятся 385 человек.

Власти Петербурга и Ленобласти призывают местных жителей соблюдать профилактические меры и ограничить прямые контакты с другими людьми.