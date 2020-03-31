Власти Петербурга разъяснили усиление мер по борьбе с COVID-19

Санкт-Петербург, 31 марта. Администрация губернатора Петербурга сообщила, что режим самоизоляции обязательно вводится для жителей города старше 65 лет, остальным рекомендуется его соблюдать.

Как отмечается в сообщении, губернатор Петербурга Александр Беглов внес дополнения в постановление правительства Северной столицы «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».

Документ предписывает в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, ограничение вводится на срок до 14 апреля. Пожилые люди не должны покидать место проживания. Запрет не распространяется на работников учреждений, предприятий и органов власти, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций, а также на работников системы здравоохранения.

«Остальным гражданам, находящимся на территории Петербурга, по 5 апреля рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, которая не приостановлена или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора», — говорится в постановлении губернатора.

Жители Петербурга в общественных местах обязаны соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров. До 1 июня на территории города приостанавливается бронирование мест в санаториях, домах отдыха, пансионатах и детских оздоровительных лагерях. Горожанам в возрасте от 65 лет, находящимся на режиме самоизоляции, будет предоставлена единовременная денежная выплата в две тысячи рублей. Кроме того им предоставят лекарства и медицинские изделия, полагающиеся бесплатно по рецептам.

С 6 апреля воспитанникам детских садов, не посещавших детские учреждения в период с 30 марта по 3 апреля, предоставят продуктовые наборы. Родителей детсадовцев, посещающих дошкольные образовательные учреждения, освободят от платы за них на период с 1 апреля по 31 мая.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Петербурге скончался пациент с коронавирусной инфекцией.