Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки

Санкт-Петербург, 30 марта. Жителям Северной столицы запретили ходить в леса и лесопарки. Распоряжение о введении особого противопожарного режима опубликовано на сайте Смольного.

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.

На машинах будет запрещено въезжать в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение касается только транспортных средств, которые нужны для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров, передает «КП — Петербург».

Жителям и гостям Петербурга запрещено разводить огонь или сжигать мусор в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования.

Отметим, что в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов ввел для жителей города режим самоизоляции. Он начнет действовать с 31 марта. Согласно документу, петербуржцам предписывается не покидать свои жилища. Исключения составляют случаи, когда гражданам может потребовать экстренная медицинская помощь, а также покупка продуктов, корма для животных, визит в аптеку. Помимо этого, разрешается выносить мусор и выгуливать животных на расстоянии до 100 метров от дома. Въезд и выезд из Петербурга запрещен не будет.