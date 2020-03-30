Власти из-за коронавируса ограничили передвижения жителей Ленобласти

Санкт-Петербург, 30 марта. Власти Ленобласти ввели режим изоляции для граничащего с Петербургом города Мурино, где есть зараженные коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти дополнил меры по ограничению распространения коронавируса в регионе.

«Ввести режим изоляции в Мурино, где у нас появились первые заболевшие коронаврусом. Нужно определиться, каким образом мы будем впускать и выпускать из города жителей, чтобы они могли ездить на работу», — пояснил Дрозденко.

Передвижение жителей Ленобласти ограничили границами внутри муниципального района. Сюда Попадают Мурино и Кудрово, их относят в Всеволожскому району, передает «Пятый канал».

Жители Петербурга, которые приехали на дачу в Ленобласть, должны находиться в пределах одного сельского поселения. Как отмечает издание «Петербургский дневник», лицам до 18 лет запрещается выходить на улицу без взрослых. Всем, кто покидает дом, при себе нужно иметь паспорт.

Ранее стало известно, что в Петербурге скончался второй заболевший коронавирусом пациент. 30 марта состоялось заседание правительства Петербурга с участием губернатор Александра Беглова.

По словам главы города, власти расширяют поддержку горожан из-за карантина по коронавирусу. Речь идет о денежных выплатах людям старше 65 лет и семьям с дошкольниками.

По последним данным, в Боткинской больнице находится 51 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», трое из них — жители Ленобласти. Власти настоятельно призывают жителей Петербурга и Ленобласти оставаться дома, чтобы избежать заражения вирусом. Это особенно важно для людей старше 65 лет, у которых возможны осложнения на фоне вируса.