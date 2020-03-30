Беглов пообещал материальную поддержку петербуржцам старше 65 лет

Санкт-Петербург, 30 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании правительства, на котором обсуждались меры поддержки населения в связи с карантином по коронавирусу.

Беглов рассказал о дополнительных мерах поддержки пожилых людей. Горожане старше 65 лет получат по 2 000 рублей, воспитанникам детских садов передадут продукты питания. До 1 июня посещение детских садов сделают бесплатным.

Глава города также сообщил о ситуации с коронавирусом. По его словам, в Боткинской больнице находится 51 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», трое из них — жители Ленобласти.

С подозрением на коронавирус в Петербурге 385 человек. По последним данным, в городе на Неве скончались два человека.

Губернатор призвал горожан оставаться дома и позаботиться о своем здоровье. В Петербурге закрыты театры, кинотеатры, кафе, рестораны. Жителям стоит выходить на улицу только в крайней необходимости — купить лекарства и продукты питания.

Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение вируса. В особенности это касается жителей Петербурга старше 65 лет. У пожилых людей болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме.

По данным на 30 марта, в стране подтвердили 302 новых случая заболевания в 35 регионах страны. За последние сутки полностью выздоровели два человека.