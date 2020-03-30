Санкт-Петербург, 30 марта. Два человека попали в больницу с ножевыми ранениями в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 27 марта на улице Одоевского у входа на станцию метро «Приморская». В полицию позвонил мужчина и заявил о поножовщине.

После инцидента в Покровскую больницу доставили Василия А. 1982 года рождения и Дениса Короткова 1976 года рождения. Оба пострадавших получили ножевые ранения в ягодицу.

Ранее Федерального агентство новостей провело расследование, указав на преступное прошлое журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. ФАН опубликовал сведения, которые подтверждают связь Короткова с террористами ИГ1 (организация запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.