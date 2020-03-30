Санкт-Петербург, 30 марта. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В Смольном состоялось совещание с участием губернатора Петербурга. По словам Беглова, еще один человек стал жертвой коронавируса.

«К сожалению, только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, тоже был болен коронавирусной инфекцией», — сказал глава города.

По последним данным, в Петербурге от коронавируса скончались два человека. Информацию по коронавирусу в России можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф

Беглов неоднократно призывал горожан получать информацию о вирусе из достоверных источников, список которых он привел на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 30 марта в стране подтвердили 302 новых случая заболевания в 35 регионах страны. За последние сутки полностью выздоровели два человека.

Напомним, что вспышка вируса неизвестного происхождения произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Власти КНР сообщили о коронавирусе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) только 31 декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу, власти всех стран мира вводят меры по защите населения. Однако в Италии, США, Германии и других странах мира ситуация вышла из-под контроля.