Полиция разыскивает сбежавшую из-под карантина жительницу Петербурга

Санкт-Петербург, 30 марта. Жительница Петербурга нарушила условия карантина, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 27 марта, когда полиция проверила находящуюся на карантине гражданку 1983 года рождения. Женщина вернулась в Петербурга из-за границы, после чего должна была находиться в самоизоляции.

Однако дома петербурженки не оказалось. Информация о нарушительнице поступила в дежурную часть МВД России по Калининскому району Петербурга. Сбежавшая с карантина может передвигаться на автомобиле Kia.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве. Находящийся на домашнем карантине мужчина вышел на улицу, его поймали с помощью камер видеонаблюдения и в сопровождении полиции отправили в больницу.