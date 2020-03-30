Молодой петербуржец избил и ограбил пожилого таксиста

Санкт-Петербург, 30 марта. Молодой пассажир избил и ограбил таксиста в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 29 марта на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Зольной. Между пассажиром и таксистом, который находился за рулем Nissan, возник конфликт.

Безработный парень напал на водителя с кулаками и отобрал его смартфон стоимостью 10 тысяч рублей. Пострадавший 1958 года рождения обратился к медикам. Они зафиксировали множественные ушибы мягких тканей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.