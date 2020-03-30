Суд в Петербурге признал «Невский банк» банкротом

Санкт-Петербург, 30 марта. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Невский банк» банкротом. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

«Публичное акционерное общество «Невский народный банк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство», — указывается в сообщении.

В документе добавляется, что функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Судебное заседание по рассмотрению его отчета назначено на 16 марта следующего года.

Напомним, что еще в декабре прошлого года Банк России отозвал лицензию у «Невского банка» по причине утраты капитала вследствие хищения значительной части активов. По данным регулятора, речь идет о наличности и ценных бумагах на сумму более трех миллиардов рублей. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Кроме того, организация нарушала федеральные законы в сфере регулирования банковской деятельности и нормативные акты Банка России.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг», владевшего торговыми сетями «Народная семья» и SPAR, банкротом и открытии конкурсного производства.