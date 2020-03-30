Иностранец изнасиловал знакомую в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Жительница Петербурга заявила в полицию на приезжего, обвинив его в изнасиловании, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам пострадавшей, инцидент произошел на улице Алтайской вечером 22 марта. Ее знакомый совершил действия сексуального характера.

Правоохранители задержали неработающего уроженца Таджикистана 1998 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, материалы переданы в следственный отдел Московского района СУ СК РФ по Петербургу.