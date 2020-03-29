Дети работающих петербуржцев смогут ходить в дежурные группы детсадов

Санкт-Петербург, 29 марта. На время нерабочей недели в Петербурге будет организована работа дежурных групп в детских садах. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Губернатор напомнил, что предстоящая неделя станет выходной для большинства россиян, потому что самоизоляция является ключевой мерой в борьбе с распространением опасной китайской инфекции. Он отметил, что люди, профессиональная деятельность которых направлена на поддержание жизнедеятельности города, продолжат ходить на работу. Для их детей с 30 марта будут открыты специальные дежурные группы в детских садах.

«В дежурные группы могут быть записаны дети сотрудников непрерывно действующих предприятий, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения», — говорится в постановлении.

Подобные группы откроются во всех районах города. Каждая сможет принять не более 12 детей. Губернатор также поблагодарил тех, кто работает в условиях эпидемии для того, чтобы остальные горожане могли спать спокойно.