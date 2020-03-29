«Невские новости» обратились к верующим и представителям РПЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. Редакция «Невских новостей» обратилась к верующим и представителям Русской православной церкви в Петербурге в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в городе.

Информационный ресурс обратил внимание на то, что жителей Северной столицы просили не покидать дома в ближайшую неделю. Власти рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест, в том числе храмов из-за коронавируса. Отмечается, что в культовых зданиях продолжаются службы и для того, чтобы прихожане могли присоединиться к молитве, не нарушая условия карантина, были организованы онлайн-трансляции из шести храмов Петербурга.

«Чтобы не допустить ускорения темпов распространения опасной инфекции, всем не рекомендуется посещать общественные места. Среди них — храмы. Однако потребность обратиться к Богу, принять участие в богослужении, тем более в такое время — насущная потребность любого верующего человека», — говорится в сообщении «Невских новостей».

Представители редакции подчеркивают, что организовано бесперебойное онлайн-вещание из крупнейших православных соборов. Поэтому верующих просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и оставаться дома, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Серия стримов из православных храмов Северной столицы позволит без лишнего риска для своего здоровья принимать участие во всех богослужениях. Сотрудники редакции напоминают, что при проявлении даже малейших симптомов болезни следует самоизолироваться и обратиться за помощью к медикам.

Покидать дома следует только при крайней необходимости. Выходя на улицу, нужно строго соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра друг от друга. Кроме того, следует внимательно отнестись к вопросам личной гигиены: тщательно мыть руки и избегать касаний грязными руками носа, глаз, лица.

Отдельно редакция обратились к представителям РПЦ с просьбой обеспечить максимальную защиту пастве.

«В первую очередь предупреждайте людей на входе в храм, собор, церковь или часовню о необходимых мерах предосторожности. Во-вторых, не допускайте массового столпотворения в помещении, где проводится служба», — говорится в обращении.

Кроме того, необходимо избегать контактов с необработанными поверхностями. Следует протирать иконы и использовать специальную салфетку, когда прикладываешься к ним. Во время причастия лучше использовать одноразовую ложку и обеспечить всех служителей культа необходимыми средствами защиты.

К сожалению, трудные времена обязывают принимать трудные решения, но совместными усилиями с эпидемией будет покончено, подытожили в редакции.