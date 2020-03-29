Приезжий изнасиловал свою знакомую в ее квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. Приезжий изнасиловал знакомую в ее квартире в Петербурге. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

С заявлением об изнасиловании в полицию обратилась девушка. По ее словам, 22-летний мужчина надругался над ней в квартире жилого дома на улице Алтайской. Потерпевшая добавила, что насильник является ее знакомым.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в преступлении, им оказался выходец из ближнего зарубежья. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Правоохранители выясняют подробные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что подросток из Миасса выпивал вместе с 12-летней девочкой, а затем изнасиловал ее и ограбил. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы, передает телеканал «360».