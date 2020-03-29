Безработный напал и избил прохожую в Петербурге из-за бутылки водки

Санкт-Петербург, 29 марта. Мужчина набросился с ножом на петербурженку из-за бутылки водки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям с заявлением о нападении обратилась 35-летняя жительница Петербурга. По ее словам, у железнодорожного моста на улице Днепропетровской, неизвестный угрожал ей ножом, избил и отобрал бутылку водки. В итоге у нее был диагностирован перелом носа со смещением, ушиб и гематома брови. Женщине оказали необходимую помощь и отправили домой.

Полицейские довольно быстро задержали хулигана. Им оказался 43-летний местный житель. При обыске у него была обнаружена бутылка водки, которая стала причиной нападения на беззащитную женщину.

В данный момент правоохранители устанавливают подробные причины и обстоятельства случившегося.