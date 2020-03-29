Молодой водитель сбил пешехода и погиб в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. 16-летний водитель легковушки сбил ровесника и вылетел в кювет в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в Выборгском районе на улице Водной. 16-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб. Пострадавшего пешехода доставили в одно из медицинских учреждений города в состоянии средней степени тяжести, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По факту аварии назначена проверка. Дорожная полиция выясняет подробные обстоятельства и причины случившегося.