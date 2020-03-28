Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Санкт-Петербург, 28 марта. Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.

Главы субъектов также отметили, что синхронизируют ограничительные меры в период нерабочей недели. Что касается границ то, по словам Дрозденко, перекрыть их не представляется возможным из-за высокого потока граждан в обе стороны.

«Даже сегодня я вносил изменения в свое постановление об ограничениях, чтобы они совпадали с ограничениями Петербурга», — отметил он.

Дрозденко заявил, что нерабочая неделя должна пройти в рамках строго соблюдения режима тишины и самоизоляции, поэтому принятые решения никак не связаны с каникулами или выходными. Александр Беглов подчеркнул, что не понимает петербуржцев, которые в сложившейся ситуации едут на пикник на Финский залив.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя из-за угрозы распространения коронавируса.