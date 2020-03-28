Запущена онлайн-трансляция службы в Соборе Владимирской иконы Божией матери в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. В петербургском Соборе Владимирской иконы Божией матери началась вечерняя служба — Всенощное бдение. Прихожане могут присоединиться к молитве, не выходя из дома, с помощью онлайн-трансляции, которая опубликована на сайте «Невских новостей».

Стоит отметить, что трансляции из культовых зданий ведутся ежедневно. Это уникальная возможность присоединиться к богослужению, не нарушая введенных в Северной столице мер карантина по коронавирусу.

Благодаря городским властям система конференц-связи для трансляции служб налажена уже во многих религиозных организациях. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что руководство города незамедлительно откликнулось на просьбу служителей культа помочь наладить оборудование для онлайн вещания.

Подобная практика является особенно актуальной, когда в Северной столице действует временный запрет на посещение религиозных организаций в нерабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом.

«Сейчас устанавливаем камеры тем, кто к нам обратился», — заявил Беглов.

Отметим, что в период с 28 марта по 5 апреля «Невские новости» покажут целую серию стримов из храмов Петербурга для тех верующих, которые не могут присутствовать на богослужении из-за режима самоизоляции и из соображений разумной предосторожности.