Мурашко заявил об отсутствии дефицита тестов на коронавирус

Санкт-Петербург, 28 марта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в стране нет дефицита тестов на коронавирус. Об этом он заявил в ходе совместного посещения больницы имени Боткина с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По словам Мурашко, на сегодняшний день развернуты дополнительные производственные мощности, которые позволяют обеспечить необходимое количество тестов для проверки на наличие опасной китайской инфекции.

«Вчера одна из компаний запустила дополнительное производство до 50 тыс. тестов в день. Вчера получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора компания, которая будет выпускать от 300 тыс. тестов в сутки. Сегодня утром еще одна частная компания также получила разрешение на выпуск», — сообщил министр.

Он подчеркнул, что тест-системы уже начали поступать в медицинские лаборатории. Он также сообщил, что список исследовательских лабораторий был расширен Роспотребнадзором.

Министр напомнил о важности своевременного обращения к врачу, когда у вас проявляются даже малейшие симптомы болезни. Он напомнил, что необратимые последствия могут наступить уже через 3-4 дня после заражения.