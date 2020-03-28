Власти Петербурга поблагодарили Мурашко за важные рекомендации в период карантина

Санкт-Петербург, 28 марта. Власти Петербурга наладили эффективную систему взаимодействия между городским здравоохранением и профильным министерством в период эпидемии коронавируса. Об это сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов во время совместного посещения больницы имени Боткина с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Мурашко приехал в Северную столицу по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для того, чтобы оценить обстановку в городе и оказать необходимую помощь. Беглов отметил, что город получает всю необходимую поддержку от Федерального правительства и непосредственно министерства здравоохранения.

«Изданы соответствующие инструкции — что должен делать персонал, в какой последовательности», — отметил губернатор.

Беглов поблагодарил министра за предоставленные рекомендации и добавил, что в случае необходимости у города должен быть необходимый резерв средств для борьбы с инфекцией.