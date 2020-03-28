Церковные службы в Петербурге будут транслировать онлайн из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 28 марта. Власти Петербурга помогают религиозным организациям настроить систему конференц-связи для того, чтобы богослужения можно было смотреть в прямом эфире во время карантина по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что горожанам запретили в нерабочую неделю посещать религиозные организации из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Доступ в культовые сооружения имеют лишь священнослужители.

«Все культовые сооружения — тоже являются общественными некоммерческими организациями, на которые распространяется тот же самый закон», — заявил Беглов.

Многие организации обратились к городскому руководству с просьбой помочь наладить в зданиях культа систему конференц-связи, чтобы трансляцию службы можно было смотреть дома.

«Ситуация сложная, и нужно научиться работать в новых условиях. Сейчас устанавливаем камеры тем, кто к нам обратился», — добавил Беглов.

Оборудование для трансляции хотят установить в пяти главных культовых сооружениях Северной столицы. Беглов отметил, что заявки на проведение подобных работ уже получены. Наладкой оборудования занимается группа IT-специалистов.

Беглов напомним, что ограничительные меры касаются лишь посещения культовых мест, а не проведения служб. Срок действия запрета истекает 5 апреля. Глава города подчеркнул, что не видит в сложившейся ситуации ничего страшного, потому что многие прихожане отнесли к этому с пониманием.