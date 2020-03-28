Бездомные получают необходимую помощь во время пандемии вируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. Власти Петербурга во время эпидемии коронавируса оказывают помощь всем людям без определенного места жительства. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе совместного посещения больницы имени Боткина с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Беглов и Мурашко осмотрели корпуса медицинского учреждения и проверили условия содержания пациентов. Беглов отметил, что бездомные люди являются самой незащищенной категорией граждан в условиях пандемии опасной китайской инфекции.

«Мы оказываем соответствующую помощь, потому что это самые незащищенные люди», — подчеркнул губернатор.

По его словам, для того, чтобы помочь им, дома ночного пребывания «Ночлежка» перешли на круглосуточный режим работы.