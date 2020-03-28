Беглов заявил, что ответственность в борьбе с коронавирусом лежит на власти и гражданах

Санкт-Петербург, 28 марта. Ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией лежит не только на власти, но и на самих гражданах, считает губернатор Петербурга Александр Беглов. Он призвал достучаться до безответственных горожан, которые ставят свои интересы превыше всего.

Глава города вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко посетил Боткинскую больницу на Пискаревском проспекте в субботу.

Градоначальник, общаясь с журналистами, отметил, что ответственность в борьбе с коронавирусом лежит не только на депутатах и органах власти, но и на самих людях. Он обратил внимание на то, что каждый потенциально может навредить близкому человеку, и призвал ответственно подходить к вопросу здоровья своего и своих родных.

«Я очень благодарен поколению «серебряному», вот я от них чувствую поддержку. Они прошли, кто блокаду прошел, кто горячие точки, они дисциплинированы, они четко выполняют свои соответствующие инструкции, как бы им трудно не было», — сказал глава Северной столицы.

Беглов также рассказал о безответственных россиянах, которые отправились вместе с детьми в отпуск в объявленные президентом России «каникулы». По его мнению, там они могут подхватить инфекцию и вернуться в Петербург, усугубив ситуацию с коронавирусом, отметили «Невские новости».