Медработники Петербурга обеспечены всеми средствами защиты от инфекции

Санкт-Петербург, 28 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что медицинские работники города обеспечены необходимым количеством средств защиты от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совместной проверки Северной столицы с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Беглов подчеркнул, что необходимый запас защитных средств есть и для врачей, и для тех, кто уже заразился. По его словам, врачи отмечают низкую эффективность медицинских масок.

«Для самоуспокоения — да, может быть, но она не работает. Ее носят врачи и те, кто уже заболел», — заявил Беглов.

Он также напомнил жителям Северной столицы, что применять антисептики нужно после того, как руки были тщательно вымыты. И проделывать подобную процедуру нужно почаще.

«Самое лучшее средство — мытье рук с мылом», — резюмировал глава города.

Беглов сообщил, что 28 марта предприятия по производству дезинфицирующих средств увеличат производство антибактериальных препаратов. При их использовании также нужно помнить о нескольких правилах.

«Если стол грязный, и вы просто дезинфицирующим средством его протерли — это не работает. Нужно его сначала протереть, вымыть, а потом обработать», — напомнил губернатор.

По его словам, медицинские маски и средства дезинфекции поступят в свободную продажу уже в ближайшее время.