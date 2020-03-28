Глава Минздрава РФ рассказал о мерах защиты петербуржцев от коронавируса

Санкт-Петербург, 28 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу посетили больницу имени Боткина и проверили условия для пациентов.

Глава Минздрава РФ рассказал, какие меры принимаются для защиты населения Северной столицы от коронавирусной инфекции. Мурашко отметил, что многократно увеличились поставки медицинских масок и антисептиков ― маски поступают в количестве 30 млн штук. Глава ведомства подчеркнул, что развитие ситуации с коронавирусом прежде всего будет зависеть от людей и соблюдения комплекса мер.

«Они (маски) поступают в общем количестве более 30 миллионов», ― приводит слова Мурашко корреспондент Невских новостей.

Кроме того, министр отметил, что четырехслойные ватно-марлевые маски также способны предотвратить распространение болезни.

«Сегодня проведены тестирования таких масок, и они разрешены к обороту, их шьют на заводах и поставляют в медучреждения и аптеки», ― добавил он.

Глава Минздрава РФ также обратил внимание на увеличение объема производства антисептиков и попросил всех чаще мыть руки. Мурашко заявил, что в России нет дефицита в производственных мощностях для выпуска тест-систем на коронавирус.

По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 пациентов с коронавирусом в 62 регионах. За последние сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.