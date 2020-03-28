Мурашко и Беглов посетили инфекционную больницу имени С. П. Боткина

Санкт-Петербург, 28 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Петербурга Александр Беглов посетили Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Там подготовлено 589 коек и 380 инфекционных боксов для зараженных коронавирусом. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 11 новых случаев заражения опасной китайской инфекцией.

Мурашко отметил, что специально был взят резерв на две недели, чтобы мобилизовать силы всех служб. Очень важно, чтобы горожане соблюдали изоляционный режим, который минимизирует риски заражения или распространения инфекции.

«Профилактические меры очень важны, выделены среда для поддержки медицинского персонала, обязательно нужно поддержать и тех, кто в самоизоляции, социальная ответственность очень важна. Мы делаем все, чтобы отсрочить пик заболевания и мобилизовать силы», — завил министр здравоохранения России.

Подчеркивается, что министерство промышленности и торговли закупило 30 миллионов защитных масок. Тест-системы разрабатываются и уже поступают в лаборатории. Критический период для заболевания — третьи-четвертые сутки. Спустя шесть дней могут возникнуть осложнения. Поэтому при первых же симптомах недомогания нужно обратиться к врачу.

«Маски не работают, от заражения не спасают, их носят только медики и заболевшие, перед использованием антисептика нужно помыть руки. Очень важна социальная ответственность, один человек может заразить еще десять человек. Административные меры вплоть до уголовной ответственности тем, кто не будет соблюдать режим самоизоляции. Каждый из нас может спасти своих близких», — подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, что всего за сутки в России зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Общее число заболевших в стране — 1264 человека. В Москве выявлено 114 случаев заражения опасной инфекцией, в Подмосковье — 36. Количество летальных исходов в стране возросло до четырех, 49 человек выздоровели.

В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, людей просят оставаться дома. Во всех регионах действует режим повышенной готовности.