За сутки выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 марта. За сутки количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 11 человек. В Ленобласти опасной инфекцией заразились еще четыре человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Северной столице.

С учетом новых случаев заражения, количество инфицированных в Северной столице увеличилось до 26 человек, а в области до семи.

Отмечается, что набольшее количество зараженных за сутки зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Там опасную инфекцию успели подхватить 114 и 36 человек соответственно. Всего на территории столицы официально зарегистрированы 817 инфицированных.

Количество зараженных на территории России насчитывает 1264 человека. Опасная китайская инфекция выявлена в 62 регионах страны. От болезни погибли четыре человека, 49 успешно побороли заболевание.