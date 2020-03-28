Светов назвал своевременными ограничения в Петербурге из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 28 марта. Власти Петербурга ввели ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Городское правительство закрыло общественные места, чтобы не допустить роста числа заболевших. Политолог Юрий Светов назвал принятые меры своевременными.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел ограничения на работу общественных мест, работать будут только продуктовые магазины и аптеки, а также экстренные службы и непрерывные жизненно важные производства.

По словам Светова, горький мировой опыт показывает важность введения карантинных мер, к этому пришли все государства, где была зафиксирована вспышка болезни. Однако некоторые сделали это слишком поздно, когда число погибших стало стремительно расти. Россия принимает меры заранее.

Светов обратил внимание, что ситуация в Петербурге еще не дошла до критической, поэтому некоторым меры кажутся неоправданными. Эксперт считает, что задача властей не допустить распространения болезни, когда ситуация станет критической.

«Поэтому позиция руководства – лучше перебдеть, чем недобдеть. Завтра те же люди, которые называют эти меры излишними, начнут вопрошать, а где же власть была? Это поразительная психология: с одной стороны, заявлять, что власть скрывает подлинные цифры заболевших, с другой, как только предпринимаются какие-то шаги, начинается крик «зачем это надо?» — отметил Светов в комментарии «Невским новостям».

Эксперт добавил, что принятые меры не очень приятные, но они крайне необходимы. Некоторые люди демонстрируют безответственность и отказываются понимать, насколько опасна ситуация в действительности.

«Есть противники, например того, чтобы временно заблокировать проезд на общественном транспорте льготным категориям. Я сам свидетель того, как женщина с моего двора собирается ехать на Сенной рынок за продуктами потому, что там дешевле. Это ведь безумие», ― рассказал политолог.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов вылечились, 4 человека умерли. Ведущий специалист инфекционной клинической больницы №2 г. Москвы, академик Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.