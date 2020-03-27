Беглов призвал петербуржцев соблюдать режим самоизоляции

Санкт-Петербург, 27 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил горожан соблюдать режим самоизоляции во время нерабочей недели.

С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя по поручению президента Владимира Путина. По мнению Беглова, «оплачиваемый отпуск» свидетельствует о серьезности властей в борьбе с коронавирусом.

«Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить условия самоизоляции», — подчеркнул Беглов, его слова передают «Невские новости».

Губернатор отметил, что за нарушение правил самоизоляции предусмотрена ответственность. Он подчеркнул, что это разумная предосторожность.

Беглов добавил, что «неуязвимых» людей нет, поэтому каждый петербуржец должен позаботиться о своем здоровье.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 196 человек, в общей сложности число инфицированных достигло 1036. Беглов напомнил жителям Петербурга, что получать информацию о коронавирусе следует из официальных источников.

Ранее к россиянам обратился глава МЧС РФ Евгений Зиничев, призвав к бдительности во время вынужденных каникул. Он добавил, что те граждане, которые отправятся за город, должны быть осторожны с огнем. За последнее время число пожаров по стране увеличилось в три раза.