Беглов пообещал поддержать семьи петербуржцев, оказавшихся в сложной ситуации

Санкт-Петербург, 27 марта. Власти Петербурга помогут жителям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса, сообщил губернатор Александр Беглов.

На господдержку могут рассчитывать родители с детьми до трех лет. Они получат более 60 тысяч рублей. Правительство города поможет также петербуржцам, которые остались без работы.

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги продлят на полгода. Для получения помощи нужно подать заявку через портал госсуслуг.

По последним данным, в Петербурге зарегистрировали коронавирус у 26 человек, 5 из них вылечились. Информацию о распространении вируса можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.

Губернатор Петербурга призвал петербуржцев доверять только официальным данным по коронавирусу. Список источников он опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Эпидемиолог Тимур Пестеров поддержал расширение мер по борьбе с коронавирусом, в том числе закрытие кафе, театров, ресторанов, баров, ночных клубов.