Эпидемиолог подержал решение властей о строгом карантине в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 марта. Врач-эпидемиолог Тимур Пестеров объяснил, почему введение карантина в Петербурге крайне необходимо. Он подчеркнул, что превентивные меры намного эффективней.

В Северной столице высокая плотность населения и много пожилых людей. Специалист попросил жителей соблюдать домашний карантин и отказаться от вылазок на улицу. Он поддержал решение властей Петербурга о карантине.

«Перемещение же людей между городами на их совести. И я думаю, что вскоре и этот процесс будет контролироваться», — сказал Пестеров, его слова приводят «Невские новости».

В других странах мира тоже вводят не менее жесткий карантин. В США на улицу не выходят жители Нью-Йорка, Калифорнии, Иллинойса, Коннектикута, Нью-Джерси и других штатов. За этим следят полицейские. Всем нарушителям грозят большие штрафы.

В Америке уже выявлено более 83,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Штаты обошли даже Китай и Италию. Строгие меры ввели в Германии, Италии, Китае — все, чтобы остановить вирус.

Напомним, что по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова в городе закрыты кафе, театры, рестораны, столовые и другие точки общепита. Исключением являются рестораны, которые доставляют еду на дом или готовят на вынос.

В Петербурге закроют точки розничной торговли, кроме аптек, автозаправок и магазинов с продовольственными товарами. Беглов попросил жителей города отслеживать информацию о коронавирусе только из официальных источников.