Молебен в буддийском храме будут транслировать во время карантина в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 марта. Служители буддийского храма будут вести трансляцию богослужения во время недельного карантина, заявил настоятель дацана в Петербурге Буда Бадмаев.

Службы без посетителей будут идти каждый день в 10.00 и в 15.00. Бадмаев отметил, что буддисты выполнят все предписания правительства Петербурга.

«Мы каждый день молимся за здравие всех живых существ, в том числе людей. Действия по карантину, которые сейчас принимаются, очень важны, мы это понимаем и хотим, чтобы беда эпидемии миновала», — отметил настоятель дацана, его слова приводит издание «Петербургский дневник».

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился ужесточить меры противодействия коронавирусу. С 28 марта по 5 апреля жителям запрещено посещать религиозные учреждения.

Это связано с тем, что в местах, где проводятся массовые мероприятия, высок риск заражения коронавирусом. Губернатор попросил горожан оставаться дома, чтобы не заболеть.

Особенно это важно для пожилых людей, поскольку у них болезнь протекает в тяжелой форме. Беглов призвал помогать старшему поколению — приносить лекарства и продукты, товары первой необходимости.

Глава города также попросил петербуржцев доверять только официальным данным по коронавирусу. Он указал список проверенных источников.