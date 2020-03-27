Беглов призвал петербуржцев доверять только официальным данным по коронавирусу

Санкт-Петербург, 27 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов на фоне ситуации с коронавирусом призвал горожан получать информацию только из проверенных источников.

На официальной странице «ВКонтакте» Беглов опубликовал список источников, которым можно доверять. Среди них сайт правительства Петербурга, группа «ВКонтакте» «Петербург против коронавируса», Оперативные штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Яндекс-чате и другие источники.

«Доверяйте только официальным источникам информации!» — написал глава города.

Он отметил, что власти Петербурга делают все возможное для борьбы с коронавирусом. Беглов напомнил, что дни с 30 марта по 5 апреля будут нерабочими по решению президента Владимира Путина.

И лучше на это время отказаться от прогулок и оставаться дома, чтобы снизить риски заражения инфекцией. По последним данным, пять тысяч петербуржцев ждут результатов анализа на коронавирус.

В Петербурге закрыты кафе, рестораны, буфеты, столовые и другие точки общественного питания. Исключением являются рестораны, которые готовят еду на вынос и занимаются доставкой на дом.

Ранее сообщалось, что известные российские исполнители поддержат поклонников, которые находятся на карантине. Звезды шоубизнеса дадут онлайн-концерт в Московской области. Выступление пройдет без зрителей в «Крокус Сити Холле».