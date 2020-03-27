Участок внутреннего кольца КАД закроют на три месяца в связи с реконструкцией

Санкт-Петербург, 27 марта. Внутреннее кольцо КАД на участке между ЗСД и проспектом Энгельса перекроют с 1 апреля по 1 июня в связи с реконструкцией участка, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилисты смогут ездить только по внешнему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД.

Рабочие установят дорожные знаки, ограждающие элементы и световую сигнализацию. Необходимая информация также появится на табло. Как пояснили в ведомстве, данную меру вводят в связи с ремонтом внутреннего кольца КАД с 10-го по 25-й километр.

Утром 27 марта движение на КАД было сильно затруднено из-за аварии. ДТП произошло около 11.20 на 61-м километре трассы, где столкнулись три автомобиля. Происшествие спровоцировало затор длиной почти 7 километров.

Ранее сообщалось, что в Смольном состоялось совещание по реализации госпрограммы развития транспортной системы Петербурга. Программа была утверждена в 2014 году, бюджет на ее реализацию составил 149 млрд рублей.

Власти Петербурга в 2020 году планируют закупить новые автобусы, трамваи и вагоны для метрополитена. Конкурс на закупку уже объявлен.