«Бессмертный полк» в Петербурге могут провести в онлайн-формате

Санкт-Петербург, 27 марта. Глава штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» в Петербург Андрей Краснобаев заявил, что подготовка к проведению шествия на 9 мая продолжается.

Правительство России может ввести мораторий на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. В этом случае у организаторов акции есть запасной план.

«Если из-за вируса шествие отменят, мы проведем его в цифровой форме. Если на май будет запрет, обнародуем этот план», – сказал Краснобаев, его слова передает издание «Петербургский дневник».

Руководство патриотического движения будет учитывать также требования Роспотребнадзора. Возможно, медики потребуют не брать на шествие детей и пожилых людей, а всем остальным придется надеть маски.

Однако пока акцию не отменили. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более миллиона петербуржцев. Они прошли по центру города большой колонной.

Краснобаев не исключил, что к виртуальному варианту шествия могут присоединиться жители других стран. Тогда акция станет в прямом смысле международной.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА отменила чемпионат Европы по футболу. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение заявили, что из-за коронавируса проведение мероприятия невозможно.

В общей сложности было отменено более 400 крупных международных мероприятий, в том числе Ялтинский и Красноярский экономические форумы.