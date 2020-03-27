Пять тысяч петербуржцев ждут результатов анализа на коронавирус

Санкт-Петербург, 27 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе зарегистрировали еще пять случаев коронавируса. Об этом он написал на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В лаборатории на исследовании находится 5 тысяч проб. Глава города добавил, что для победы над вирусом нужно ввести жесткие меры.

С 28 марта по 5 апреля в Петербурге будут работать только магазины с продуктами питания, аптеки, заправки. Ночные клубы, кафе, рестораны и развлекательные учреждения закроют. Исключением являются точки общественного питания, которые готовят еду на вынос или доставляют на дом.

Беглов попросил жителей Петербурга оставаться дома, сократить прямые контакты с другими людьми. Это необходимо, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, пишет издание «Петербургский дневник».

Все услуги МФЦ можно получить только в электронном виде, а влюбленным придется перенести регистрацию брака в ЗАГСах города на другие даты. Губернатор заверил, что жизненно важные услуги продолжают оказываться, в том числе социальные, транспортные, медицинские, финансовые.

Беглов призвал доверять только официальным источникам информации, в том числе сайту Смольного, оперативному штабу по мониторингу ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Ранее сообщалось, что звезды российского шоубизнеса поддержат поклонников, которые находятся на карантине. Они дадут онлайн-концерт в подмосковном Красногорске. Выступление пройдет без зрителей в «Крокус Сити Холле».