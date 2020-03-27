Правительство Петербурга ограничило посещение храмов, а не деятельность РПЦ

Санкт-Петербург, 27 марта. Одним из пунктов постановления правительства Санкт-Петербурга от 26 марта стало ограничение посещения территорий и помещений религиозных организаций.

Некоторые прихожане Русской православной церкви посчитали это ограничением свободы совести и вероисповедания. Новость породила тревогу в церковных кругах, в том числе и в пресс-службе патриархии.

Между тем, как видно из постановления, деятельность Русской православной церкви не ограничена: свободное посещение религиозных организаций разрешено всем религиозным служителям и религиозному персоналу храмов (п. 2.3.4. постановления). Этот пункт почему-то выпал из внимания официальных комментаторов церкви.

Ничего в постановлении правительства Санкт-Петербурга не ограничивает евхаристический канон Русской православной церкви: священство по-прежнему может совершать службы по расписанию. Мы обратили внимание, что ничто в вызвавшем волнение властном предписании не запрещает проведение ни одного из семи церковных таинств (венчания, елеосвящения, крещения, миропомазания, покаяния, евхаристии, священства), а значит, не нарушает регулярную духовную жизнь православной общины.

Относительно такого достаточно публичного мероприятия, как венчание, напомним, что у православных христиан сейчас идет Великий пост, который продлится до 19 апреля. Венчание до Пасхи, как правило, не совершается.

Безусловно, в связи с эпидемией мы увидим перерывы работы воскресных школ, однако такое ограничение вполне разумно и не посягает на основы православного вероисповедания.

В это же время, напомним, в православной Греции священнослужители подвергаются арестам за одну попытку проведения литургии. На такие жесткие меры ни федеральные власти, ни правительство Санкт-Петербурга не идут, поскольку понимают, где находится баланс требований безопасности и свободы вероисповедания.