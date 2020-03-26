Петербурженка рассказала о нарушениях в детсаду, где скончалась трехлетняя девочка

Санкт-Петербург, 26 марта. Жительница Калинингского района Петербурга рассказала о постоянных нарушениях в детском саду, где в четверг во время прогулки скончалась трехлетняя девочка.

В четверг в детсаду №100 во время прогулки умерла трехлетняя девочка. Местная жительница рассказала агентству «Невские новости», что на воспитателей учебного учреждения неоднократно поступали жалобы. По ее словам, те постоянно курили за территорией сада, а в этот момент дети гуляли без присмотра.

По словам женщины, они неоднократно писали жалобы по данному факту. После в учреждении проходили проверки, руководство было оштрафовано, а кого-то из воспитателей уволили. Однако, по ее словам, нарушения не прекратились.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, погибшая «девочка получила травму во время прогулки на детской площадке». Однако пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова заявила, что травмы не было. По ее словам, «девочка потеряла сознание, воспитатель подхватила девочку и отнесла в медкабинет». Медсестра пыталась реанимировать ребенка, ей вызвали скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».