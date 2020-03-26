Метрополитен Петербурга приостановит льготный проезд с 28 марта

Санкт-Петербург, 26 марта. Продажа льготных проездных в метро Петербурга приостанавливается с 28 марта на неделю, сообщили в пресс-службе городской подземки.

Власти Петербурга ограничили действие льготных проездных билетов на время карантина по коронавирусу. Исключением является карта «Подорожник», пишут «Невские новости».

«Обычные «Подорожники», которые ниже тарифа, не являются льготными. Поэтому действительно, как написано в постановлении, это касается льготных проездных категории «обучающиеся» и «пенсионеры», — пояснили в метрополитене.

Напомним, что в России объявили нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Данная мера была введена по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что только такие жесткие меры помогут приостановить распространение коронавируса.

Среди других мер — закрытие кафе и ресторанов, столовых, буфетов и других точек общепита. Исключением являются только рестораны, где готовят еду на вынос или с доставкой на дом. Это необходимо, что минимизировать контакты между людьми.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан ответственно отнестись к домашнему карантину. Он назвал самоизоляцию необходимой мерой. Это особенно важно для пожилых людей, у которых болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме.

Беглов попросил помогать людям старшего возраста. Только сплоченность в борьбе с коронавирусом даст результаты, уверен глава города.