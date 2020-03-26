Беглов попросил петербуржцев ответственно отнестись к карантину по коронавирусу

Санкт-Петербург, 26 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан провести предстоящую неделю дома, чтобы уберечься от коронавируса. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов отметил, что накануне президент России Владимир Путин озвучил важные меры государственной поддержки на фоне ситуации с коронавирусом. Помощь получат семьи с детьми, представители бизнеса и люди, которые потеряли работу.

Глава города подчеркнул, что Путин назвал простые и эффективные меры борьбы с коронавирусом. И можно минимизировать риски заразиться коронавирусом, если прислушаться к этим советам.

«Следовать рекомендациям врачей и соблюдать правила гигиены, не полагаясь на «авось». Проявлять дисциплину и ответственность, снижая все возможные контакты и передвижения», — написал он.

Он призвал сплотиться в борьбе с коронавирусом и быть хорошо организованными. Следующую неделю нужно провести дома, соблюдая рекомендации медиков. Беглов выразил уверенность, что вместе петербуржцы справятся с этой ситуацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о необходимости домашнего карантина. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

У людей старшего поколения чаще всего болезнь проходит в тяжелой форме. Воробьев попросил более молодых жителей Подмосковья помогать родственникам с доставкой продуктов и медикаментов на дом.