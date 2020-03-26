Трехлетняя девочка в Петербурге умерла на прогулке в детском саду

Санкт-Петербург, 26 марта. Трехлетняя девочка потеряла сознание и умерла в детском саду в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел утром 26 марта в детсаду №100. Как сообщили в СК РФ по Петербургу и Ленобласти, девочка получила травму во время прогулки на площадке. Однако пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова заявила, что травмы не было.

«Во время прогулки воспитанников группы на детском игровом комплексе девочка потеряла сознание, воспитатель подхватила девочку и отнесла в медкабинет», – сказала Лебединова, ее слова передает издание «Петербургский дневник».

Медсестра пыталась реанимировать ребенка, ей вызвали скорую помощь. В районной администрации добавили, что повреждений на теле не обнаружили, хроническими заболеваниями погибшая не страдала.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия, ведется расследование, назначена экспертиза.

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