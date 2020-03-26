В автошколах ДОСААФ Петербурга теоретическую подготовку будут проводить дистанционно

Санкт-Петербург, 26 марта. В автошколах ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области теоретическую подготовку будущих водителей будут проводить дистанционно, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на оборонное общество.

В автошколах ДОСААФ будут дистанционно проводить теоретическую подготовку будущих водителей. Как сообщил председатель межрегионального отделения оборонного общества Саид Тулаков, эта мера призвана обезопасить обучающихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, в образовательных и спортивных учреждениях ДОСААФ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежедневно проводят профилактические мероприятия. Помимо помещений тотальной дезинфекции после каждого занятия подвергаются учебные автомобили в автошколах ДОСААФ.

Дезинфекционные мероприятия проводятся в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, обратил внимание Тулаков. Обеззараживание помещений и транспорта выполняется с применением препаратов, безопасных для здоровья человека.